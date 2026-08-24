Nuevo acuerdo salarial en paritarias para empleados municipales de Feliciano

Este lunes por la mañana, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, juntoa la Secretaria de Gobierno, Anabella Ferreras, en reunión con el gremio Municipal dialogaron sobre distintas cuestiones concerniente a los trabajadores municipales.

«Acordamos un aumento del 4,5 % para el personal de planta permanente, logrando un acumulado del 19.6 % en lo que va del año», puntualizó al respecto Arévalo.

Explicando asimismo que «recordando que los contratos temporarios tuvieron una actualización el mes pasado, se avanzará también con una revisión de los valores de los contratos de servicios».

«También se trataron temas concernientes al estatuto del empleado Municipal junto a forma y fechas de entrega de ropa de trabajo», cerró el Presidente Municipal.

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