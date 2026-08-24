Recuperan y mejoran las calles de la localidad

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San José lleva adelante un amplio operativo de recuperación y mejoramiento de calles en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de normalizar las arterias afectadas por las intensas precipitaciones registradas durante la última semana.

Actualmente, tres motoniveladoras se encuentran trabajando de manera simultánea. Dos de las unidades realizan tareas sobre calle Primeros Colonos y 2 de Abril, en la zona del Molino Forclaz y sus inmediaciones, y en barrio El Brillante, donde se efectúan trabajos de alisamiento y recuperación de las arterias.

La tercera motoniveladora recorre diferentes sectores del casco urbano, como parte del plan de recuperación de calles que continuará avanzando progresivamente hasta alcanzar los distintos barrios de la ciudad.

Asimismo, desde Obras Públicas se informó que el operativo se extenderá a los caminos rurales, que también resultaron considerablemente afectados por las lluvias de los últimos días.

El secretario de Obras Públicas, Pablo Orcellet, explicó que se intensificarán las tareas para acelerar la recuperación de la trama vial: “Vamos a trabajar a doble turno para poder normalizar rápidamente el estado de las calles que, a raíz de las intensas precipitaciones registradas días atrás, sufrieron un importante deterioro. Seguramente, a partir de este martes estaremos trasladando una de las unidades para comenzar a trabajar también en los caminos rurales”.

De esta manera, el Municipio despliega maquinaria y personal en diferentes puntos de San José, priorizando los sectores más afectados y avanzando paulatinamente con el mejoramiento de calles urbanas y caminos rurales.

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