Allanamiento en Colón y detención de un hombre por requerimiento de la Justicia de Gualeguaychú

En el marco de una causa que se tramita ante la Magistratura de la ciudad de Gualeguaychú, efectivos de Jefatura Departamental Colón llevaron a cabo un procedimiento jurisdiccional durante las primeras horas de este martes, el cual culminó con el secuestro de elementos de interés y la detención de un sujeto imputado en actuaciones por presunta violencia de género.

El procedimiento se concretó pasada la medianoche en una finca situada sobre calle Lapacho al 100. La medida fue ejecutada mediante la notificación del Oficio Judicial, emanado por el Juez de Transición y Garantías N° 2 de Gualeguaychú, Dr. Ignacio Boris Telenta, en el marco del legajo de una causa por violencia de género.

Tras la irrupción y la inspección del inmueble, el personal actuante procedió al formal secuestro de un dispositivo de telefonía celular, elemento considerado de vital relevancia para el avance de la pesquisa.

Posteriormente, se efectuó la detención de un ciudadano de 30 años de edad. El encausado fue trasladado a dependencia policial a disposición de la magistratura actuante.

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