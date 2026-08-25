Colón invertirá en nuevas cámaras de seguridad y equipamiento para el Centro de Videovigilancia

El intendente José Luis Walser suscribió un acuerdo con el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Néstor Roncaglia para la transferencia de 8 millones de pesos destinados al Centro de Monitoreo local.

En el marco del fortalecimiento integral de las políticas de prevención del delito, el intendente de Colón, José Luis Walser, participó este martes del acto central encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, donde se concretó la asignación de fondos provinciales para robustecer la infraestructura tecnológica de seguridad en la comunidad local.

A través del convenio rubricado junto al mandatario provincial y al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, el municipio de Colón recibirá un aporte de 8 millones de pesos. Dicha inversión proviene del Fondo Provincial de Seguridad (FOPROSE), una herramienta estratégica provincial financiada a través del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) para optimizar los sistemas de videovigilancia y monitoreo en los territorios municipales.

Al respecto, el presidente municipal José Luis Walser destacó la importancia del acuerdo: «Seguimos fortaleciendo el sistema de seguridad de nuestra ciudad. Este aporte de 8 millones de pesos, gestionado ante el Gobierno Provincial, será destinado de manera directa a la adquisición de cámaras y equipamiento de última generación para el Centro de Monitoreo de Colón».

Asimismo, Walser remarcó el esquema cooperativo que sostiene la ciudad turística en materia preventiva: «Este nuevo equipamiento se suma a todas las acciones que venimos llevando adelante de forma articulada junto a la Asociación Amigos de la Policía y la Jefatura de Policía de Colón. Fue una jornada de gestiones muy importante para el bienestar y el desarrollo de nuestra comunidad» señaló el Intendente de Colón.

La entrega formal de estos recursos se dio dentro de un programa global de la gobernación entrerriana que en esta jornada distribuyó un total de 90 millones de pesos entre diferentes gobiernos locales, ratificando una agenda pública que prioriza el combate al delito mediante la incorporación de tecnología, sin distinción de banderas políticas.

Con la llegada de estos insumos y la ampliación de la red local de cámaras, el Municipio de Colón refuerza la vigilancia preventiva tanto en las arterias principales de la ciudad como en sus áreas de acceso, garantizando entornos más seguros para vecinos y visitantes.

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