Frigerio entregó aportes y equipamiento para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes el acto de entrega de fondos y firma de convenios del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose) y el Programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio de Seguridad Vial, mediante el cual 44 municipios y comunas de Entre Ríos incorporarán equipamiento para reforzar la prevención del delito y los sistemas de videovigilancia.»El tema de la seguridad es una preocupación y una ocupación de todos», sostuvo el mandatario.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, el mandatario rubricó convenios con 39 municipios y comunas que van a recibir aportes por un total de 90 millones de pesos para la inversión en prevención y seguridad. El aporte corresponde a fondos que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) destina al Ministerio de Seguridad y Justicia para mejorar la prevención del delito, ampliar redes de monitoreo preventivo y fortalecer centros de vigilancia local. En esta línea, a través del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, el gobierno provincial hizo entrega de cascos y kits de prevención vial a un total de 44 municipios y comunas entrerrianas.

Al respecto, el gobernador Rogelio Frigerio ratificó el compromiso de la provincia para dar respuesta a una demanda social clave. «El tema de la seguridad es una preocupación y una ocupación de todos. Es una responsabilidad del gobierno provincial, pero existen cuestiones concurrentes con los municipios, y la ayuda que recibe nuestra Policía por parte de los intendentes es muy valorada», destacó.

Aseguró luego que «en momentos difíciles tenemos que trabajar en equipo para solucionar los problemas. Eso es lo que nos pide la ciudadanía» y explicó que «esto tienen que ver con el cumplimiento de la ley de Iafas que se traduce en la incorporación de herramientas fundamentales como cámaras de seguridad, lectores de patentes y cascos para mejorar la seguridad vial». Además, precisó que la respuesta a las demandas de las comunas es según lo ellas requieren.

«La seguridad es una de las demandas principales de los vecinos y estamos intentando estar a la altura equipando a la Policía provincial como no se hacía desde hace décadas. Nuestro objetivo con la flota de patrulleros, así como con las ambulancias, es que no queden más vehículos que tengan más de 10 años de antigüedad», remarcó.

En ese marco, Frigerio advirtió que «aunque transitamos un mar de dificultades, estamos en el camino de mejorar la percepción que tiene la ciudadanía respecto a este servicio público esencial de la seguridad. A esto lo haremos muchísimo mejor si lo hacemos en equipo como lo venimos haciendo», concluyó.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, remarcó la importancia del trabajo coordinado más allá de las diferencias partidarias. «La seguridad no tiene ideología ni colores políticos, es un compromiso de todos que se gestiona con coordinación, inversión y compromiso», sostuvo tras remarcar que «como nos pidió el gobernador, trabajamos para todos los municipios y todos los entrerrianos porque sin seguridad no hay crecimiento, industria ni desarrollo económico. Agradezco la presencia de todos porque da cuenta del compromiso que tienen», dijo finalmente.

A su turno, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, dijo que estos aportes «hablan de la articulación y el trabajo conjunto de un gobierno provincial en contacto y en territorio con cada una de las intendencias y las comunas. Habla del compromiso con cada una de las comunidades. Es algo de lo que todos nos tenemos que hacer cargo desde el rol que cada uno tiene. Agradecido y contento por este hecho que suma muchísimo a mi comunidad», concluyó.

El rol del Foprose como herramienta de prevención

El Foprose es un fondo provincial que canaliza recursos del Ministerio de Seguridad y Justicia hacia municipios y comunas para la compra de equipamiento destinado a la prevención del delito y la videovigilancia. Desde el inicio de la actual gestión, el Gobierno de Entre Ríos ya destinó más de 300 millones de pesos a través del Foprose para robustecer la infraestructura de seguridad en diversas localidades del territorio provincial

Localidades entrerrianas beneficiadas en esta entrega: 1° de Mayo, Gobernador Echagüe, San Salvador, Cerrito, Gobernador Mansilla, Santa Ana, Colonia Elía, Guardamonte, Sauce Montrull, Colonia Hocker, Ibicuy, Seguí, Crucecita Octava, Las Cuevas, Tabossi, El Palenque, Las Moscas, Tezanos Pintos, El Palenque (Yeso Oeste), Lucas Norte, Ubajay, Gral. Belgrano, Mojones Norte, Valle María, Gobernador Echagüe (Ombú), Nogoyá, Villa Clara, San José, El Palenque (Villa Fontana), Villa Domínguez.

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