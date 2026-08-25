Llega el Cicloturísmo 2026, una aventura sobre ruedas en El Palmar

El próximo 6 de septiembre se podrá vivir una experiencia diferente, combinando deporte, naturaleza y aventura en uno de los paisajes más increíbles de Entre Ríos.

Organizado por los Municipios de Tierra de Palmares, esta propuesta invita a disfrutar del ciclismo y descubrir los paisajes del Parque Nacional El Palmar desde una mirada diferente.

La largada será desde el Museo “La Estación” de Ubajay, para comenzar un recorrido por caminos rurales, senderos y sectores de arena que atraviesan el corazón del Parque Nacional.

Diferentes distancias para elegir el desafío, 27 km, 35 km, 50 km.

La concentración se realizará desde las 07:00 horas, la largada desde las 08:30 horas y la inscripción tendrá un costo de $20.000 hasta el 4 de septiembre y no se realizan inscripciones el día del evento.

La inscripción incluye seguro deportivo, asistencia médica, hidratación, frutas durante y después del recorrido y participación en el sorteo de regalos.

Los organizadores informan algo fundamental recordar que se está recorriendo un Parque Nacional. Cuidar juntos este paisaje, respetando la flora y la fauna y regresando con los residuos.

Consultas e inscripciones: 345 4920583 – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx7zqDMakfOuD2n8vk4o61b3faZL0FtaqVsyGivuDTWSHi7g/viewform?fbclid=PAcGRvZgJmZGlkFlDOVNqQjIJ9wANC85sr04nNj1tA7jFleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAadtth-QfhOKZVubXk8vRly9gSmZI1wds6BtDSKVDHMfMw-kfTew0gwZNUxvoQ_aem_Vj8h11uOeiWYuzLK2Y4ZW 📱 Instagram: @ciclo_palmar_aventura

Alias: ciclopalmar.mp (Néstor Rivas).

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