Quedó inaugurada la Muestra de Arte Textil “Descamisadas” en San José

Con mucha emoción quedó inaugurada en San José “Descamisadas”, una muestra colectiva de arte textil que invita a recorrer palabras, memorias e historias a través de camisas blancas, hilos y bordados.

La jornada contó con la presencia del Presidente Municipal Gustavo Bastián, la Viceintendenta Mirta Pérez, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo, el Coordinador de Cultura Maximiliano Broztman, autoridades, artistas y público que acompañó este encuentro tan especial.

La inauguración también estuvo acompañada por las presentaciones del Coro Candilejas y Pablo Ghilini – Aire Litoral, que sumaron música y emoción a esta propuesta.

“Descamisadas” recupera palabras, memorias e historias, entrelazando generaciones, afectos y luchas por la igualdad a través del lenguaje textil.

La muestra puede visitarse hasta el jueves 27 de agosto inclusive, de 15:00 a 20:00 horas, en el Galpón del Predio Multieventos.

Para visitas en horario matutino: Coordinación de Cultura 3447 64-2238.

La entrada es libre y gratuita.

Una invitación a encontrarse con el arte, la memoria y esas historias que se siguen bordando en comunidad.

www.discofm.com.ar