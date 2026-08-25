Siniestro vial sobre Ruta 135 dejó como saldo un septuagenario con lesiones leves

Este martes, se registró un siniestro vial sobre el trazado de la Ruta Provincial 135, en el que participaron dos automóviles y que un hombre resultó con lesiones.

El hecho tuvo lugar cuando colisionaron un vehículo Peugeot 207 Compact, de color negro, guiado por una mujer de 57 años de edad y un Chery Tiggo, de color gris, en el que se desplazaba una conductora de 32 años acompañada por un hombre de 76 años.

Como consecuencia del impacto, el ocupante de 76 años sufrió diversos traumatismos que requirieron asistencia, constatándose posteriormente que revestía lesiones de carácter leve.

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