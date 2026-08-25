Una mujer fue detenida y un auto fue secuestrado en la investigación por millonaria causa de extorsión

En el marco de una investigación por el supuesto delito de extorsión, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Jefatura Departamental Colón, llevó a cabo una serie de procedimientos que culminaron con la aprehensión de una mujer de 40 años y la incautación de un vehículo, teléfonos móviles y documentación de relevancia para la causa.

El hecho tomó impulso tras la denuncia formulada por un ciudadano ante la Fiscalía en turno, a cargo del Dr. Sebastián Blanc. De acuerdo con los datos recabados en el legajo iniciado, la víctima manifestó haber sido blanco de presiones y exigencias dinerarias continuadas durante meses por parte de una mujer, estimándose en una importante cantidad de dólares estadounidenses.

Frente a la gravedad del caso, la magistratura interviniente libró las correspondientes órdenes de allanamiento. La primera medida procesal se ejecutó en una finca de calle Chacabuco al 300, donde fue notificado un joven de 23 años. En dicha residencia, se secuestraron dos teléfonos celulares, tres tarjetas SIM y diversa documentación de interés.

Posteriormente, con la colaboración de la Comisaría de la Minoridad y la Familia, se concretó un segundo procedimiento en un domicilio situado sobre calle Río Iguazú al 1100. Allí se notificó a un hombre de 33 años y se procedió a la incautación de otro terminal móvil, documentación relevante para el expediente y un automóvil marca Ford Ka, color gris.

En simultáneo con los registros edilicios, se hizo efectiva la detención de la principal sospechada, identificada como una ciudadana de 40 años, en cumplimiento con el oficio judicial pertinente. La acusada fue alojada en la Comisaría de la Minoridad a disposición de las autoridades instructoras.

www.discofm.com.ar