Hallaron en Rosario un menor colonense buscado por su familia

El adolescente de 16 años, con diagnóstico del espectro autista, fue localizado en perfecto estado de salud gracias a la labor conjunta entre personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón y unidades operativas de la Policía de la provincia de Santa Fe.

Un amplio y coordinado procedimiento de búsqueda, articulado desde la Jefatura Departamental Colón en conjunto con dependencias santafesinas, culminó durante la noche de este martes con la localización del menor, sobre quien pesaba un pedido de paradero formalizado en sede policial.

El dispositivo institucional se puso en marcha tras la radicación de la denuncia correspondiente por parte de la progenitora en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Según los datos consignados, el adolescente se había retirado de su domicilio particular con el fin de acudir a sus actividades deportivas habituales. La alerta se encendió cuando personal responsable del espacio confirmó que el alumno no había arribado al predio.

Dada la particular vulnerabilidad del joven, se instruyó un despliegue prioritario encomendado a la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con la colaboración de la Sección Comando Radioeléctrico.

Las primeras averiguaciones de campo resultaron determinantes: los investigadores lograron establecer en la Terminal de Ómnibus local que el joven había abordado una unidad de transporte con destino a la ciudad de Rosario. Inmediatamente, la comisión interviniente entabló comunicación con los responsables de la terminal de la urbe santafesina para poner en sobreaviso al personal apostado en el destacamento jurisdiccional.

Continuando con las tareas de análisis de información en tiempo real, se cruzaron datos precisos que permitieron guiar desde Colón el accionar de las patrullas rosarinas. En cuestión de minutos, los efectivos acudieron a un establecimiento comercial situado en la zona de calles Santa Fe y Vera Mujica, dando efectivamente con el paradero del adolescente.

Informada sobre el resultado, la fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Noelia Batto, dispuso la conformación de una comisión especial para concretar el traslado del joven de regreso a su ciudad de origen. Asimismo, se dio la intervención correspondiente al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) para garantizar el acompañamiento y resguardo integral de sus derechos.

www.discofm.com.ar