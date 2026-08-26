Sebastián Follonier sigue dejando en alto a San José

Desde la Municipalidad de San José, a través del Área de Deportes, se acompaña y celebra el camino de nuestros deportistas que representan a nuestra ciudad en diferentes competencias.

El pasado 16 de agosto, Sebastián Follonier volvió a destacarse en el Enduro Classic Series Argentino, logrando el primer puesto en su categoría y un excelente 3º lugar en la clasificación general durante la 5ª fecha del Classic Series Desafío Misiones.

En este marco, el deportista mantuvo un encuentro con el referente del Área de Deportes, donde compartió detalles de esta experiencia, los desafíos que implica participar en competencias de enduro y el esfuerzo que hay detrás de cada carrera.

Desde la Municipalidad de San José se reafirma el compromiso con el deporte local, acompañando a quienes con dedicación, esfuerzo y pasión llevan el nombre de nuestra ciudad a nuevos desafíos.

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