Una motociclista resultó con lesiones tras colisión

En la mañana de este miércoles, se registró un siniestro vial sobre la intersección de las calles Urquiza y General Alvear, en la localidad de Villa Elisa, en donde impactaron dos rodados y una mujer resultó con lesiones.

Por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión entre un automóvil marca Renault, modelo Megane Big, guiado por un hombre de 86 años, y una motocicleta Corven Energy de 110 cc, en la que se desplazaba una mujer de 34 años.

Como consecuencia, la conductora del vehículo de menor porte debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada en una ambulancia del SAME hacia el Hospital San Roque. Tras las valoraciones médicas correspondientes, se informó que la ciudadana presentaba lesiones de carácter leve, sufriendo escoriaciones diversas en ambas extremidades inferiores.

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