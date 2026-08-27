Allanamiento en una vivienda y secuestro de un arma de fuego por una causa de violencia familiar

En el marco de las actuaciones por una causa de Violencia Familiar, personal de la Comisaría de la Minoría y Violencia Familiar, con apoyo del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Colón, llevó a cabo este jueves un mandato judicial de allanamiento, requisa domiciliaria y personal.

La medida fue dispuesta mediante el Oficio, tramitado ante el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Colón. El procedimiento se concentró en la finca ubicada sobre calle San Martín al 400, de la ciudad de Colón, residencia de un ciudadano.

Durante la diligencia, los efectivos lograron el formal secuestro de un vehículo marca Volkswagen, modelo Saveiro y un arma de fuego de puño, tipo revólver calibre .38, conteniendo municiones.

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