Amplia presencialidad en las aulas entrerrianas garantizó la continuidad pedagógica

El Consejo General de Educación (CGE) informó que, de acuerdo con el monitoreo permanente desarrollado en los 17 departamentos de la provincia, las escuelas entrerrianas registraron este jueves un 80 por ciento de presentismo docente frente a la jornada de protesta convocada por los gremios docentes.

Este indicador consolida la tendencia de presencialidad y supera los valores registrados en las últimas medidas de fuerza del sector. El relevamiento técnico demuestra que la gran mayoría de los docentes y equipos directivos optaron por sostener la actividad institucional en los establecimientos, priorizando el derecho constitucional a la educación de los alumnos y garantizando la continuidad pedagógica en el territorio provincial.



El compromiso del personal directivo y docente que concurrió a las aulas permitió que las familias entrerrianas puedan enviar a sus hijos a la escuela con total normalidad. Con este nivel de asistencia, el sistema educativo provincial ratifica su vocación de mantener las puertas abiertas y asegurar el aprendizaje diario de los estudiantes.

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