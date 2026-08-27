Desde el Foro de Seguridad Ciudadana se definieron acciones

En una nueva reunión del Foro de Seguridad Ciudadana, se avanzó en una agenda de acciones concretas destinadas a dar respuestas coordinadas a las distintas inquietudes planteadas por la comunidad.

Del encuentro participaron personal de la Jefatura Departamental Colón y de las Comisarias de San José y La Picada, funcionarios municipales, el Juez de Faltas, la Presidenta del HCD y del Foro de Seguridad, Mirta Pérez, la Secretaria del HCD, Diana Bes, el Asesor Legal del HCD, Francisco Gallicet, Concejales y ciudadanos, quienes intercambiaron propuestas y analizaron diferentes problemáticas vinculadas a la seguridad y la convivencia en la ciudad.

Entre los principales compromisos acordados se destacan:

Continuar con los controles de tránsito y operativos preventivos, especialmente en los sectores y horarios considerados críticos, incluyendo la madrugada.

Avanzar en un registro de cámaras de seguridad por barrios y continuar las gestiones ante el Ministerio de Seguridad para fortalecer el monitoreo urbano de manera conjunta entre Policía y Municipio.

Seguir con el trabajo coordinado y diario entre las dependencias municipales y el personal policial local.

Dar continuidad a las campañas de educación y concientización vial, incluyendo la elaboración de material pedagógico para las escuelas y el trabajo reflexivo junto a las familias.

Intensificar las tareas de inspección sobre la reventa y almacenamiento clandestino de combustible en domicilios particulares.

Realizar controles en estaciones de servicio de la ciudad, verificando documentación y las medidas de seguridad correspondientes en motocicletas.

Asimismo, se acordó establecer una agenda de reuniones de seguimiento, con el objetivo de evaluar periódicamente el cumplimiento y la evolución de los compromisos asumidos.

Desde el Honorable Concejo Deliberante de San José se destaca la importancia de estos espacios de participación y diálogo, donde instituciones, fuerzas de seguridad, autoridades y ciudadanos pueden trabajar de manera conjunta en la construcción de una ciudad más segura.

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