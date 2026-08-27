El SENASA Feliciano seguirá funcionando en dependencias municipales

Durante la semana, después de negociaciones con el Centro Regional Entre Ríos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, ha acordado la ampliación del contrato de Comodato para que las oficinas principales que se encuentran funcionando desde hace varios años en las dependencias de la Subsecretaría de la Producción Municipal, puedan seguir allí hasta diciembre de 2027.

«Como asiduamente lo hacemos, mantenemos un constante dialogo con el equipo local y regional sobre el estado de situación regional de la Sanidad Animal, en especial, sobre las tareas que el organismo está realizando para fortalecer las vigilancias epidemiológicas necesarias en nuestra zona, donde la disposición de este municipio de trabajar en conjunto sigue siendo un norte para la gestión», explicó al respecto Arévalo.

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