Fuerte colisión en Acceso a Ubajay deja como saldo un conductor herido

En la tarde de este jueves, personal policial dependiente de la Comisaría de Ubajay debió intervenir a raíz de un siniestro vial ocurrido en la intersección de la Ruta Provincial Nº 38 y la Colectora Este, en jurisdicción del departamento Colón.

Por causas que se tratan de establecer mediante las pericias de rigor, en el hecho participó un Renault 12, guiado por una mujer de 35 años y un Renault 19, el cual era conducido por un joven de 26 años.

A causa del fuerte impacto entre ambos rodados, registraron considerables daños en sus partes frontales, el conductor del Renault 19 sufrió lesiones que, tras la valoración médica preliminar, se determinó que revisten el carácter de leves de no mediar complicaciones.

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