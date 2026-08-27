Homenaje a Alejo Peyret en el Cementerio de San José

En el marco de las actividades conmemorativas, se llevó a cabo la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo de Alejo Peyret, ubicado en el Cementerio de San José, como gesto de reconocimiento y homenaje a una de las figuras fundamentales de la historia de la Colonia San José.

El encuentro fue presidido por el Presidente Municipal de San José, Gustavo Bastian, acompañado por la Viceintendenta Mirta Pérez y el Intendente de la vecina ciudad de Colón, José Luis Walser.

La ceremonia permitió renovar el reconocimiento a la figura y el legado de Alejo Peyret, quien tuvo un papel trascendental en el desarrollo de la Colonia San José y dejó una profunda huella en la historia social, productiva y cultural de nuestra comunidad.

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