La Delegación Argentina ante Salto Grande entregó nuevo equipamiento para fortalecer la prevención ante el fenómeno de El Niño

La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande entregó a la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos una nueva excavadora hidráulica sobre orugas, la segunda donada a la provincia para fortalecer su capacidad operativa ante el fenómeno de El Niño. El aporte incluyó un camión y un carretón para facilitar el transporte de la maquinaria hacia los distintos puntos de intervención en la costa del río Uruguay.

Por otra parte, la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos firmó un convenio con la municipalidad de Concordia, que establece la afectación del equipo para la ejecución de trabajos de prevención y mitigación del riesgo hídrico y de acondicionamiento hidráulico en sectores vulnerables a inundaciones de la ciudad de Concordia.

En este marco, tras el acto realizado en Salto Grande, la excavadora fue trasladada directamente al arroyo Manzores, donde inició sus primeros trabajos de saneamiento.

La jornada contó con la participación de la Delegación Argentina, integrada por su presidente, Alejandro Daneri, el vicepresidente, Pedro Galimberti, y el delegado, Guillermo Marcone; el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos; el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y el secretario de Obras Públicas de Concordia, Fernando Esquibel.

Durante la misma, Daneri destacó: «Con esta segunda excavadora y equipamiento entregado continuamos con las acciones para amortiguar los posibles efectos del fenómeno de El Niño, como parte de un plan de trabajo diseñado y conducido por el gobernador Frigerio y su equipo». Asimismo, señaló que «esta entrega hace a un compromiso asumido por la Delegación Argentina con el intendente Azcué para avanzar con los trabajos previstos en el arroyo Manzores, una intervención importante para Concordia».

A su vez, Marcone resaltó: «Este trabajo conjunto representa una verdadera satisfacción para Concordia y todos sus vecinos. Seguimos los lineamientos establecidos por el gobernador, orientados a sumar esfuerzos y fortalecer la articulación entre las distintas instituciones frente a los desafíos que se presentan. Desde nuestro lugar, pondremos a disposición todas las herramientas y recursos que estén a nuestro alcance, tanto para acompañar a la Municipalidad como para dar respuesta a las necesidades de los concordienses».

En tanto, el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos, manifestó que se trató de una jornada histórica: «Recibimos una importante donación de la Delegación Argentina ante la CTM Salto Grande. Es el segundo equipamiento, junto con un carretón y un camión de tiro, que aumenta mucho nuestra autonomía y capacidad de trabajo. Seguimos consolidando el equipamiento de la Dirección de Hidráulica, que se pone a disposición de los distintos municipios para llevar adelante tareas de defensa y prevención frente a los fenómenos de El Niño».

Finalmente, el intendente de Concordia, Dr. Francisco Azcué, expresó que: «este es un plan que ya se venía desarrollando para la intervención del Manzores. Los recursos que tenemos son limitados y por eso, cuando se lo planteamos al Gobernador y al Embajador Daneri, rápidamente comenzaron a gestionar. Gracias a ese trabajo conjunto se logró comprar por parte de la Delegación Argentina de Salto Grande esta maquinaria y la provincia tomó la decisión de dárnosla para que podamos hacer esta obra, que va a tener un impacto positivo en nuestra ciudad».

La nueva excavadora, de 22,8 toneladas y montada sobre orugas, permite realizar tareas de limpieza, mantenimiento y adecuación de cursos de agua, incluso en terrenos de difícil acceso, favoreciendo el escurrimiento y contribuyendo a reducir el impacto de eventuales crecidas.

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