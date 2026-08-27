La provincia y el BID trabajan para poner en marcha la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para coordinar asistencia técnica e inversiones. El encuentro tuvo como tema central el funcionamiento de la nueva Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior y el fortalecimiento de las pymes entrerrianas.

La reunión se realizó este jueves en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, con el fin de coordinar acciones conjuntas vinculadas al desarrollo productivo y la atracción de inversiones. La agenda estuvo centrada en la implementación operativa de la nueva Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de Comercio Exterior de la provincia, entidad creada mediante la ley provincial 11.246.

Durante el encuentro, se avanzó en esquemas de cooperación técnica e intercambio de experiencias para consolidar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas entrerrianas ante los nuevos escenarios del comercio internacional. El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, subrayó el valor estratégico de la articulación con el organismo multilateral para la puesta en marcha de la agencia. «Buscamos e intercambiamos y creo que vamos a avanzar mucho en colaboración con el BID, tanto en lo técnico como en relaciones. Es un proyecto largamente demorado en la provincia, y contar con la colaboración técnica del BID es un aporte muy grande para ponerlo en marcha con toda la energía», sostuvo el funcionario.

Por su parte, la representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart, destacó la vocación de trabajo conjunto y las perspectivas de crecimiento que presenta la provincia en el contexto socioeconómico actual. «La idea era ver cuáles son las necesidades para poner en marcha la agencia. Para nosotros es muy importante, queremos traer la experiencia que se está haciendo en otros lados y aprovechar las oportunidades para salir a comercializar al exterior y fortalecer las capacidades internas de las pymes. La provincia tiene todo el potencial para aprovechar los acuerdos comerciales que se están dando y escalar; para eso se necesita que una agencia de inversiones cuente con todas las condiciones y estamos listos para acompañar trayendo todo el conocimiento que sea necesario», concluyó la representante.

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