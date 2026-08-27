Siniestro vial concluyó con un motociclista hospitalizado y una moto retenida por anomalías

Un siniestro vial registrado en la noche de este miércoles en la localidad de San José demandó la inmediata intervención del personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, luego de que un choque entre un furgón con acoplado y una motocicleta culminara con el conductor del rodado menor hospitalizado con heridas graves.

El suceso ocurrió aproximadamente en la intersección de las calles Estrada y Laprida. Por causas que se tratan de establecer mediante el peritaje respectivo, colisionaron un furgón Mercedes Benz Sprinter, guiado por un hombre de 55 años y una motocicleta de 110 cc. A causa del impacto, el motociclista cayó y el rodado de menor porte terminó debajo del carro enganchado.

Como consecuencia de la colisión, el conductor de la moto debió ser asistido y trasladado al nosocomio local por la Unidad de Rescate. Tras la atención médica, se confirmó que el paciente presentó una fractura en su antebrazo izquierdo, lesión catalogada legalmente como de carácter grave.

Finalmente, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta al detectarse anomalías e irregularidades en la numeración del cuadro y del motor (sobrepunteado), como así también la falta total de documentación respaldatoria.

www.discofm.com.ar