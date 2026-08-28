Aprehenden un hombre que fue sorprendido cortando cables en la vía pública

En el marco de las recorridas de prevención de delitos que lleva adelante personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, en toda la jurisdicción, intervino en el mediodía de este viernes tras recibir un alerta que indicaba la presencia de un sospechoso sustrayendo tendido eléctrico en la zona urbana.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Paso de los Andes y Salta, de la ciudad de Colón. Al arribar al sitio, los efectivos actuantes interceptaron a un individuo de 38 años de edad, quien se desplazaba a bordo de una bicicleta tipo playera de color negro.

Al advertir la presencia de la patrulla, el sujeto intentó deshacerse de un cuchillo con cabo de madera, elemento que habría sido utilizado para efectuar los cortes en el cableado. Asimismo, en su poder se halló una bolsa que contenía diversos tramos de cables de cobre y de servicio de televisión por cable.

En comunicación con la Unidad Fiscal en turno, a cargo de la Dra. Noelia Batto, dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y la inmediata aprehensión del involucrado, quien quedó alojado en sede policial, supeditado a una causa por el supuesto delito de Hurto en grado de tentativa.

www.discofm.com.ar