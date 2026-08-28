Frigerio encabezó en General Galarza una nueva reunión de gabinete con funcionarios provinciales y municipales

El gobernador Rogelio Frigerio presidió este viernes en General Galarza una reunión de gabinete conjunto entre provincia y municipio. «Hay que tener mucha presencia en territorio porque es lo que nos ha permitido concretar muchas cosas», aseguró el mandatario tras concluir el encuentro este mediodía.

Dijo que los encuentros de gabinetes provincial y municipales es una práctica habitual desde el inicio de la gestión. «Tener mucha presencia territorial, que los funcionarios provinciales se conozcan e interactúen de manera directa con los funcionarios municipales, nos ha permitido en todos lados y, principalmente acá en Galarza, concretar muchas cosas que se esperaron durante muchísimo tiempo, aún sin recursos».

Remarcó que «el trabajo en equipo, el compromiso y la transparencia, por supuesto, también en el uso de los fondos, compensa un poco la falta de recursos. Nosotros con mucha menos plata que la que había en el pasado, estamos haciendo muchas más cosas. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con el trabajo en equipo con los intendentes, con una mejor gestión y con el hecho de que los recursos ahora vayan a donde tienen que ir y no al bolsillo de algunos vivos como ocurría en el pasado», señaló.

Por su parte, el intendente de General Galarza, Fabián Ricardo Menescardi, destacó que «permanentemente nos vienen dando respuesta en todo sentido» e indicó que «por primera vez en la historia General Galarza recibió en una mesa de diálogo con los ministros». Dicho esto, calificó como «muy importante el trabajo que se va a llevar adelante».

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