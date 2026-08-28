La Feria de Educación 2026 finalizó sus instancias regionales en Villaguay y Tala

El Consejo General de Educación (CGE) realizó las dos últimas jornadas regionales de la Feria de Educación 2026 en Villaguay y Rosario del Tala, donde estudiantes y docentes de distintos niveles y modalidades presentaron los proyectos seleccionados que continúan el proceso de evaluación rumbo a la instancia provincial.



Organizadas por la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del CGE en coordinación con las Direcciones Departamentales de Educación anfitrionas, en Villaguay, la jornada se desarrolló el 20 de agosto en la Escuela de Educación Técnica N° 1 Doctor Conrado Etchebarne, con la participación de proyectos de los departamentos Villaguay, Diamante, Paraná, Nogoyá y Victoria. La sede reunió a las comunidades educativas que presentaron sus propuestas ante los equipos evaluadores, en una instancia destinada a compartir experiencias, aprendizajes e innovaciones desarrolladas en las instituciones.



En tanto, el viernes 21 de agosto se realizó la última jornada regional en la Escuela Secundaria y Superior N° 4 Dr. Julio Ossola de Rosario del Tala. La actividad contó con proyectos de los departamentos Tala, Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.



El acto de apertura en Tala las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora Departamental de Escuelas Tala, Analía Perotti, y de la directora General de Planeamiento Educativo del CGE, Marianela Edith Müller, quienes destacaron la importancia de generar espacios de encuentro para compartir las experiencias y proyectos construidos por las comunidades educativas.



De la jornada participaron los intendentes de Tala, Juan Medina y de Gobernador Maciá, Ariel Müller; el senador departamental Juan Diego Conti; el jefe departamental de Policía, Lucio Cepedas; autoridades educativas y departamentales, docentes y estudiantes.



Durante las cuatro jornadas, las escuelas seleccionadas presentaron sus proyectos ante la comunidad educativa y docentes evaluadores, que valoraron las propuestas para definir cuáles serán los proyectos que representarán a la provincia en la instancia nacional. La Feria constituye una oportunidad para visibilizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y promover el intercambio entre estudiantes, docentes e instituciones de diferentes departamentos.



La propuesta se desarrolla desde una perspectiva Steam, que articula Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, promoviendo el abordaje interdisciplinario de problemáticas y el desarrollo de proyectos vinculados con la innovación, la creatividad y la resolución de situaciones concretas.



Desde la Coordinación del CGE, se destacó que cada departamento puede estar representado por hasta cinco proyectos, procurando la participación de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo y de los diferentes ejes Steam.



Las jornadas regionales forman parte de un proceso que comenzó en julio, cuando más de 1.200 proyectos elaborados por docentes y estudiantes de toda la provincia participaron de la instancia escolar. Los proyectos seleccionados avanzan ahora en el proceso de evaluación y socialización que culminará con la instancia nacional de la Feria de Educación 2026.

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