Monitoreo provincial del CGE ratificó el normal funcionamiento de las escuelas entrerrianas

El Consejo General de Educación (CGE) confirmó que las escuelas de la provincia funcionaron este viernes con un escenario de alta presencialidad, replicando el 80 por ciento de asistencia docente registrado en la jornada del jueves.

El dato surge del seguimiento en tiempo real que el organismo técnico realiza sobre los establecimientos de los 17 departamentos entrerrianos. Desde la cartera educativa señalaron que este nivel de concurrencia consolida la postura de la gran mayoría de los trabajadores de la educación, quienes decidieron dar prioridad al dictado de clases en las aulas.

De esta manera, el cierre de la semana escolar se dio bajo condiciones de regularidad institucional en todo el territorio provincial. Las autoridades del CGE expresaron su reconocimiento a los equipos directivos y docentes que mantuvieron la regularidad del ciclo lectivo.

Asimismo, destacaron la confianza de las familias que asistieron de manera habitual a los establecimientos, lo que permitió validar la centralidad de la escuela como espacio de aprendizaje para nuestros estudiantes frente a la medida de fuerza gremial.

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