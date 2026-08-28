San José es sede de la etapa departamental de los Juegos Entrerrianos para Personas Adultas Mayores

San José inauguró este jueves la etapa departamental de los XX Juegos Entrerrianos para Personas Adultas Mayores, una jornada que reunió a delegaciones de distintas localidades del departamento para compartir una amplia propuesta de actividades deportivas y culturales.

La apertura de la jornada se realizó en la Casa del Bicentenario y contó con la presencia del intendente Gustavo Bastian y la viceintendenta Mirta Pérez, junto a autoridades, referentes y participantes de las distintas localidades.

Durante la jornada se desarrollaron competencias en diferentes disciplinas deportivas: ajedrez, chinchón, truco por parejas, bochas, newcom, tejo, tenis, tenis de mesa, pádel, golf croquet y orientación.

La propuesta también incluyó disciplinas culturales como canto, teatro, pintura y dibujo, cuentos, danzas tradicionales y tango, generando espacios para compartir experiencias, conocimientos y expresiones artísticas.

Las actividades tuvieron lugar en distintas instituciones y espacios de la ciudad: el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, el Polideportivo Municipal, el Club Santa Rosa y la Casa del Bicentenario.

Desde la Municipalidad de San José destacaron la importancia de acompañar estas instancias de participación, que promueven el envejecimiento activo, el encuentro y la integración, poniendo en valor las capacidades, intereses y experiencias de las personas adultas mayores.

La jornada departamental permitió, además, que San José se convierta en punto de encuentro para personas mayores de todo el departamento, fortaleciendo los vínculos y el intercambio entre las distintas comunidades.

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