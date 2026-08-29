Gualeguay fue sede de un plenario del peronismo entrerriano en apoyo a Axel Kicillof y la construcción del MDF

Más de 250 militantes, referentes locales y jefes comunales de la provincia se reunieron en la sede del Consejo Local del Partido Justicialista bajo las premisas de unidad, horizontalidad y trabajo territorial.

​En un plenario colmado con más de 250 militantes provenientes de la ciudad y zonas aledañas, el Partido Justicialista de Gualeguay fue escenario de una jornada de debate y articulación política. La convocatoria, que tuvo a Federico Gallardo como anfitrión local, contó con la destacada presencia de los intendentes Gustavo Bastián (San José), Laura Rupi y Damián Arévalo (Feliciano), junto al presidente del PJ Paraná, Jorge Vazquez, entre otros referentes provinciales.

​Bajo la bandera del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que impulsa la proyección nacional del gobernador bonaerense Axel Kicillof, los dirigentes coincidieron en la urgencia de fortalecer los espacios de discusión con un esquema horizontal.

​Durante el plenario, organizado por el espacio PAR, los referentes señalaron que el camino hacia la reorganización del peronismo debe basarse en el diálogo directo con las bases.

​Construcción desde abajo. Coincidieron en que la alternativa nacional se edifica desde las comunas e intendencias hacia la conducción provincial y nacional.

Resaltaron el valor del MDF como una herramienta amplia de convocatoria que permite unir al campo popular sin imposiciones verticales.

​Los presentes acordaron la necesidad de replicar esta modalidad de encuentros en todos los departamentos de Entre Ríos para dinamizar la militancia entrerriana.

​Axel Kicillof como proyecto nacional

​El punto de mayor concordancia fue la reafirmación de que Axel Kicillof encarna la propuesta más sólida para liderar un proyecto de país que le devuelva la esperanza y el gobierno al pueblo argentino.

​»La mejor opción para volver a ser gobierno en toda la Argentina es consolidar un proyecto nacional representativo donde Axel Kicillof sea el candidato elegido por la militancia y la voluntad popular», expresaron de manera unánime los dirigentes al cierre de la jornada.

​La actividad concluyó con el compromiso de dar continuidad a la agenda territorial del MDF en toda la provincia de Entre Ríos, multiplicando los plenarios en cada departamento.

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