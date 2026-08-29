Secuestran elementos de interés para una causa en allanamiento realizado en San José

En el marco de las tareas investigativas que lleva adelante personal de Comisaría San José, para el esclarecimiento de hechos delictivos, dio cumplimiento a un mandamiento judicial en la localidad de San José, obteniendo importantes resultados para el avance del proceso penal.

El procedimiento operacional se desplegó en la víspera, en un inmueble ubicado sobre calle Caseros al 2300. Allí, la comisión policial efectivizó la orden de allanamiento y registro domiciliario proveniente del Juzgado de Garantías de la ciudad de Colón, extendida en la causa tramitada bajo la carátula de «Hurto en grado de tentativa – En flagrancia».

Como resultado de la requisa en la finca, el personal interviniente logró la localización e incautación de un elemento, el cual poseería relevancia probatoria dentro del legajo en curso y fue inmediatamente resguardado, a estricta disposición de las autoridades judiciales competentes.

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