Un camión cisterna se incendió por fallas en los frenos en la Autovía

El incidente ocurrió en inmediaciones del kilómetro 179 de la Autovía José Gervasio Artigas y movilizó a múltiples dotaciones de bomberos de la región debido al riesgo que implicaba el transporte de gas propano. El conductor sufrió heridas leves.

En horas de la noche de este viernes, personal dependiente de esta Jefatura Departamental, debió acudir de urgencia a la Autovía José Gervasio Artigas tras registrarse un peligroso siniestro ígneo en un vehículo de gran porte.

El hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 179, sobre la mano de circulación sur-norte. Al arribar al sitio, los efectivos constataron que el fuego afectaba de forma generalizada a un semirremolque cisterna, dominio paraguayo, el cual cargaba gas propano, situación que generó un elevado nivel de peligro y requirió la adopción inmediata de protocolos de seguridad preventiva.

De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas en el lugar, se presume que el evento se habría originado a raíz de una presunta falla mecánica en el sistema de frenos traseros del rodado, la cual terminó por propagar las llamas hacia las ruedas duales.

Ante el inminente avance del fuego, el chofer del transporte, identificado como un ciudadano de 50 años, logró realizar una maniobra de desenganche del tractor marca Scania G440 para poner a resguardo la cabina, desplazándose hasta el kilómetro 181, punto donde posteriormente fue localizado. El trabajador presentó quemaduras y lesiones de carácter leve en una de sus manos y en el rostro, ocasionadas al intentar sofocar el foco inicial. Fue asistido en el lugar, negándose luego a ser trasladado a un centro asistencial.

Debido a la volatilidad de la carga que transportaba la cisterna y como medida para resguardar a los automovilistas que transitaban por la zona, la autovía permaneció cortada en forma total en ambos sentidos de circulación desde las 23:00 hasta las 00:40 horas.

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