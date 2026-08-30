Continúa el asfaltado de la Ruta 23 entre los departamentos Uruguay y Colón

Con un avance superior al 40 por ciento, continúa la obra de pavimentación de la ruta provincial Nº23, entre Pronunciamiento, Primero de Mayo y Villa Elisa. La inversión provincial es de más de 29 mil millones de pesos.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que se trabajó en la colocación de carpeta asfáltica en el kilómetro seis del tramo Pronunciamiento – Primero de Mayo y en la construcción de base calcárea en cercanías al kilómetro siete. La obra tiene una extensión cercana a los 26 kilómetros y contempla pavimentos, rotondas, colectoras, accesos, dársenas, sistemas de desagües, iluminación y dos desvíos de tránsito pesado.

Ubicada entre los departamentos Colón y Uruguay, la pavimentación permitirá mejorar la conexión entre las localidades, fortalecer la actividad productiva y facilitar la comunicación con puntos estratégicos.

En cuanto a las tareas ejecutadas hasta el momento, se destacan la ejecución de cinco kilometros de base asfáltica, la construcción de una rotonda de hormigón en la vinculación de la ruta 23 con el desvío de tránsito pesado a 1º de Mayo, colectoras próximas a la localidad de Villa Elisa, accesos al Frigorífico Fadel y a la escuela Nº14, dársenas de estacionamiento, pavimentación de calle Juan Domingo Perón, construcción de terraplén con compactación y base calcárea en distintos tramos, colocación de base asfáltica y carpeta entre las progresivas 6.100 y 6.850, entre otras mejoras.

Al respecto, la intendente de la localidad de Primero de Mayo, Silvia Adriana Bertolyotti, se refirió a los trabajos y expresó: «Para los habitantes de la localidad de Primero de Mayo y zonas rurales esta obra es imprescindible, luego de muchos años de espera, interrupciones y demás es muy alentador ver los avances de la misma, es un alivio para las personas que a diario la transitan, y teniendo en cuenta que nuestras zonas rurales tienen una gran actividad económica, al haber muchas granjas avícolas (principal actividad), ganadería, un importante frigorífico (Fadel), la Escuela N° 14 Tres de Febrero, a la que asisten un número importante de alumnos, hacen más que imprescindible contar con una vía de circulación segura.

A lo que agregó: «En muchas oportunidades, debido al caudal de lluvia, nuestro pueblo quedaba aislado, situación muy preocupante, más que nada al surgir alguna urgencia por temas de salud. Por todas esas razones esta obra es de vital importancia para todos los habitantes de esta zona».

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que se trabajó en la colocación de carpeta asfáltica en el kilómetro seis del tramo Pronunciamiento – Primero de Mayo y en la construcción de base calcárea en cercanías al kilómetro siete. La obra tiene una extensión cercana a los 26 kilómetros y contempla pavimentos, rotondas, colectoras, accesos, dársenas, sistemas de desagües, iluminación y dos desvíos de tránsito pesado.

Ubicada entre los departamentos Colón y Uruguay, la pavimentación permitirá mejorar la conexión entre las localidades, fortalecer la actividad productiva y facilitar la comunicación con puntos estratégicos.

En cuanto a las tareas ejecutadas hasta el momento, se destacan la ejecución de cinco kilometros de base asfáltica, la construcción de una rotonda de hormigón en la vinculación de la ruta 23 con el desvío de tránsito pesado a 1º de Mayo, colectoras próximas a la localidad de Villa Elisa, accesos al Frigorífico Fadel y a la escuela Nº14, dársenas de estacionamiento, pavimentación de calle Juan Domingo Perón, construcción de terraplén con compactación y base calcárea en distintos tramos, colocación de base asfáltica y carpeta entre las progresivas 6.100 y 6.850, entre otras mejoras.

Al respecto, la intendente de la localidad de Primero de Mayo, Silvia Adriana Bertolyotti, se refirió a los trabajos y expresó: «Para los habitantes de la localidad de Primero de Mayo y zonas rurales esta obra es imprescindible, luego de muchos años de espera, interrupciones y demás es muy alentador ver los avances de la misma, es un alivio para las personas que a diario la transitan, y teniendo en cuenta que nuestras zonas rurales tienen una gran actividad económica, al haber muchas granjas avícolas (principal actividad), ganadería, un importante frigorífico (Fadel), la Escuela N° 14 Tres de Febrero, a la que asisten un número importante de alumnos, hacen más que imprescindible contar con una vía de circulación segura.

A lo que agregó: «En muchas oportunidades, debido al caudal de lluvia, nuestro pueblo quedaba aislado, situación muy preocupante, más que nada al surgir alguna urgencia por temas de salud. Por todas esas razones esta obra es de vital importancia para todos los habitantes de esta zona».

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