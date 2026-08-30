Un motociclista recibió lesiones tras colisión

En horas de la noche de este sábado, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, debió intervenir a raíz de un siniestro vial registrado en la intersección de Avenida Mitre y calle Juan José Paso, del cual resultó con lesiones de carácter leve un joven de 18 años.

El episodio tuvo lugar en horas cercanas a la medianoche, momentos en que se produce una colisión entre una camioneta marca Ford, modelo Ranger, conducida por un ciudadano y una motocicleta marca Guerrero de 110 cc, guiada por un joven de 18 años.

Como consecuencia de la colisión, se requirió la inmediata presencia de la Unidad de Rescate local. Los profesionales de la salud examinaron al conductor del rodado menor determinando que afortunadamente presentaba únicamente lesiones de carácter leve.

Asimismo, inspectores de Tránsito Municipal procedieron a la retención de la motocicleta debido a que su conductor carecía de la documentación reglamentaria para circular al momento del accidente.

www.discofm.com.ar