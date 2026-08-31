Educación que se transforma en comunidad

A través del convenio entre la Municipalidad de San José y la EET N.º 2, Anexo de Formación Profesional “Canónigo Narciso Goiburu”, se realizó la entrega de dos arcos deportivos para la Escuela NINA N.º 32 “Pronunciamiento”, del barrio El Brillante.

Los arcos, destinados a las prácticas de fútbol y handball, fueron confeccionados por estudiantes de la Formación Profesional “Soldador Básico”, durante su primera cohorte 2026.

La escuela aportó los materiales y los estudiantes pusieron en práctica sus conocimientos, transformando el aprendizaje en una herramienta concreta para otra institución de nuestra comunidad.

Una experiencia que refleja el valor de la educación cuando se vincula con las necesidades reales, genera oportunidades de formación y fortalece el trabajo conjunto entre instituciones.

Porque aprender un oficio también es aprender a aportar, construir y hacer comunidad.

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