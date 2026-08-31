Enersa renovó la iluminación del Museo Provincial de Bellas Artes en el marco de su centenario

En el marco de las actividades por el centenario del Museo Provincial de Bellas Artes, Enersa llevó adelante una renovación integral de la instalación eléctrica y la iluminación del histórico edificio de Paraná. La intervención permitió mejorar las condiciones de seguridad, optimizar el uso de la energía y realzar sus principales elementos arquitectónicos durante la noche, respetando las características patrimoniales del inmueble.

Los trabajos incluyeron el recambio integral del cableado, la incorporación y adecuación de protecciones eléctricas, la instalación de luminarias ornamentales y la colocación de relojes temporizadores para programar los horarios de encendido y apagado. También se incorporaron otros materiales y componentes necesarios para actualizar y mejorar la instalación.

En el frente del edificio, la propuesta lumínica fue diseñada para jerarquizar columnas, pilastras, arcos y el coronamiento, mediante tecnología LED y una distribución que favorece su percepción nocturna, sin realizar modificaciones sobre la estructura patrimonial.

La intervención también alcanzó el patio del museo, con una iluminación pensada para mejorar sus condiciones de uso y, al mismo tiempo, acompañar la puesta en valor del conjunto arquitectónico.

La iniciativa se desarrolló en articulación con la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Museos y Patrimonio de Entre Ríos, como parte de las acciones previstas para celebrar los 100 años de una institución dedicada a la conservación, investigación y difusión del patrimonio artístico entrerriano y nacional.

De esta manera, Enersa acompañó el centenario del Museo Provincial de Bellas Artes con una obra que combina seguridad eléctrica, eficiencia energética y valorización arquitectónica, contribuyendo a preservar y jerarquizar uno de los espacios culturales más emblemáticos de Entre Ríos.

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