Jornada de Educación Vial en Feliciano

El Cuerpo de Inspectores Municipales de laciudad de San José de Feliciano llevó adelante una charla de Educación Vial en la Escuela Primaria Normal Superior «Ramón de la Cruz Moreno» destinada a alumnos de primer grado.

Durante la jornada, los chicos aprendieron sobre señales de tránsito, semáforos, cruce seguro, uso del casco y cinturón de seguridad, y los cuidados necesarios en la vía pública.

Además, participaron de juegos educativos y de un circuito vial inflable, donde pudieron aprender de manera divertida y poner en práctica lo trabajado.

Al finalizar, recibieron material educativo para continuar aprendiendo en familia.

Desde el municipio se agradece a las docentes y a toda la comunidad educativa por la invitación y el acompañamiento.

La Educación Vial comienza desde pequeños: aprender a cuidarnos y respetar las normas es responsabilidad de todos.

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