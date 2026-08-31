Terminarán viviendas en Colón con recursos provinciales

En el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, el gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se avanza en el proceso licitatorio para terminar la construcción de 60 soluciones habitacionales en Colón. Otras 12 viviendas se culminarán a través de la línea de asistencia técnica y financiera a los gobiernos locales.

Así lo dio a conocer el titular del IAPV, Manuel Schönhals, al término de la reunión de trabajo que mantuvo con el intendente, José Walser, y de la que participó el director de Obras de la repartición provincial, Martín Arredondo.

Al término del encuentro, Schönhals, señaló que «desde el gobierno de Rogelio Frigerio estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos, haciendo realidad uno de sus mayores anhelos, el acceso a la vivienda propia, base fundamental para el desarrollo de las familias».

Indicó que el organismo «financiará y finalizará 60 viviendas en la ciudad de Colón. Esta obra pertenece al ex programa nacional Reconstruir y se ejecutará a través del programa provincial Ahora Tu Hogar». El funcionario explicitó que también se construirán 12 viviendas a través de la línea de créditos a los municipios destinados a la asistencia técnica y financiera a los gobiernos locales.

Por último, valoró «el trabajo conjunto que lleva adelante la administración provincial, con los gobiernos locales para avanzar en más soluciones habitacionales para las familias entrerrianas».

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