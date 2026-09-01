El gobierno provincial destacó el récord de oferentes y el aumento de empresas inscriptas para la obra pública

En reunión de gabinete, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura presentó un informe sobre la transparencia y concurrencia en la obra pública provincial. La nómina de contratistas creció un 108 por ciento desde 2024 y se registraron récords de oferentes en las más de 70 licitaciones ejecutadas en la gestión.

El informe fue presentado este martes ante el gabinete provincial y da cuenta de la evolución del registro de contratistas y los procesos de licitación pública ejecutados por la provincia. A pesar del contexto nacional de desaceleración del sector, la provincia experimentó un crecimiento del 108 por ciento en la cantidad de empresas inscriptas en el registro oficial entre 2024 y 2026, pasando de 95 a casi 200 firmas habilitadas para cotizar trabajos de infraestructura.

Asimismo, el relevamiento reflejó que durante la presente gestión se llevaron a cabo más de 70 licitaciones públicas impulsadas de manera articulada entre la cartera provincial, la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (Iapv), la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y la Unidad Ejecutora Provincial 8UEP).

En referencia a estos datos, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, ponderó la apertura de los procesos administrativos y la previsibilidad generada para las empresas contratistas. «Son informaciones que no muy a menudo uno las difunde y que por ahí vale la pena hacerlo, porque hemos experimentado un crecimiento importante».

También referenció que durante este período de casi tres años de gestión «hemos tenido récord de cantidad de oferentes. Tuvimos una licitación que batió todos los récords de presentación de oferta, que son 12 empresas que pujaron en una licitación del ministerio y nueve empresas que se presentaron en la de grupo de bacheo llevada adelante por Vialidad. Son datos que, producto de una política de transparencia, de apertura y de mayor competencia impulsada por el gobernador en todos los ámbitos, han generado este buen clima de interés de los contratistas de obra pública», explicó el funcionario.

El ministro mencionó que durante la reunión de trabajo encabezada por el gobernador, el equipo de gobierno también abordó el temario legislativo en tratamiento en ambas cámaras, la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria y las previsiones operativas ante la próxima entrada en vigencia del régimen penal juvenil. A su vez, se comenzó a delinear la planificación de las partidas para el proyecto de presupuesto en el ejercicio 2027.

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