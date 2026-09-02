Nueva gestión de donación de medicamentos e insumos en Feliciano

Durante la mañana de este miércoles, el Subsecretario de Salud Municipal de San José de Feliciano, Alberto Otazo, recibió un donativo de medicamentos e insumos médicos por un valor de mas de $10.000.000.

La donación fue gestionada ante la Fundación Tzedaká, que significa Justicia y Solidaridad, que tiene como lema de trabajo la restitución del derecho de todos a vivir con dignidad.

«Dichos insumos refuerzan el importante stock que debemos tener mes a mes en nuestra farmacia, a raíz de todos los profesionales y pacientes que atendemos todos los meses, puntualizó al respecto el Intendente Damián Arévalo. 

Explicando asimismo que «en épocas difíciles, estamos orgullosos de tener equipos que gestionan para resolver los problemas de los felicianeros».

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