Pensiones vitalicias, Mecenazgo Deportivo y homenaje a Veteranos de Malvinas, entre las leyes sancionadas por Diputados

Por unanimidad el cuerpo legislativo convirtió en ley el fin de las jubilaciones de privilegio. También se sancionaron normas vinculadas al auspicio del sector privado en el deporte, el Régimen de Concesiones, la declaración de ciudadanos ilustres a futbolistas, así como un homenaje a Veteranos de Malvinas. También avanzaron expedientes para la donación de inmuebles y vehículos a distintos gobiernos locales.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó este miércoles 2 la tercera sesión especial del 147º Período Legislativo, encabezada por el presidente Gustavo Hein. Durante el encuentro, el cuerpo dio sanción definitiva por unanimidad a la modificación del artículo 14° de la Ley Provincial Nº11.240 de Mecenazgo Deportivo, iniciativa promovida inicialmente por la diputada Débora Todoni. Al fundamentar la propuesta ante sus pares, la legisladora destacó que se trata de una norma “largamente esperada por los clubes entrerrianos” y consideró que permitirá que “el deporte cuente con las posibilidades de crecer en su objetivo de formar deportistas”. También calificó la sanción como “una buena noticia y una noble decisión política”.

Del mismo modo, la Cámara otorgó media sanción por unanimidad al proyecto de la diputada Carolina Streitenberger que declara Ciudadanos Ilustres de la provincia de Entre Ríos a Lisandro Martínez, oriundo de Gualeguay, y Marcos Senesi, nacido en Concordia, por sus trayectorias deportivas y su participación en la Selección Argentina de Fútbol. La legisladora sostuvo que ambos son “ejemplo de esfuerzo, disciplina, perseverancia y superación” y destacó su compromiso con las comunidades de origen. “A ellos les decimos gracias por representarnos con la camiseta más linda del mundo”, expresó.

Derogación de las pensiones especiales

Otro de los proyectos centrales fue la sanción definitiva, por unanimidad, del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que deroga la Ley Nº4.506 y sus modificatorias, referida al régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia a exgobernadores y exvicegobernadores. En el debate, la diputada María Elena Romero sostuvo que “la política necesita volver a hablar el lenguaje de la coherencia, de los valores y de la honestidad” y afirmó que eliminar privilegios implica entender que “ocupar un cargo no es un privilegio sino una enorme responsabilidad”. Por su parte, la diputada Gabriela Lena consideró que la discusión “no es económica sino sobre la igualdad y sobre la ética pública”, mientras que el diputado Enrique Cresto señaló que el acompañamiento responde a una sociedad que exige “que la política esté más comprometida”.

Obras y servicios públicos

En materia de concesiones de obras y servicios públicos, obtuvo media sanción por mayoría, con 17 votos afirmativos y 13 negativos, el proyecto de ley de la diputada Noelia Taborda que modifica el artículo 5° de la Ley Nº11.280 de Régimen General de Concesiones. La iniciativa busca garantizar que la titularidad, regulación y fiscalización de los servicios esenciales permanezcan en manos del Estado Provincial y establece que cualquier transferencia definitiva deberá contar con autorización de la Legislatura mediante una ley especial. La diputada sostuvo que la propuesta apunta a que “el Estado tenga las herramientas para realizar las obras que la gente necesita” y aclaró que “no se trata de privatizar”, sino de generar herramientas de trabajo conjunto con el sector privado. El proyecto fue cuestionado por el diputado Juan José Bahillo y la diputada María Laura Stratta, quienes plantearon reparos vinculados con las facultades indelegables del Estado y la constitucionalidad de la iniciativa. El diputado Silvio Gallay defendió la modificación y afirmó que reafirma las obligaciones irrenunciables del Estado establecidas en la Constitución Provincial.

Homenaje a Veteranos de Malvinas y reconocimiento a la II Brigada Aérea Paraná

También obtuvieron media sanción por unanimidad otros proyectos de ley. La iniciativa del diputado Jorge Maier crea la “Medalla de Honor de la Provincia de Entre Ríos” para reconocer a los Veteranos de Malvinas y a los tripulantes del Crucero General Belgrano. El legislador definió la iniciativa como “una ley histórica de reconocimiento” y sostuvo que honrar a los veteranos constituye “un acto de dignidad y justicia”. En el marco de su tratamiento, la Cámara realizó un minuto de silencio y un aplauso solemne en homenaje a los caídos en el conflicto del Atlántico Sur. Por otra parte, obtuvo media sanción el proyecto de ley del diputado Mauro Godein que declara “Brigada Heroica” a la II Brigada Aérea Paraná por su participación en la Guerra de Malvinas. El legislador destacó que la unidad desplegó 437 hombres hacia distintas Bases Aéreas Militares del sur del país.

Transferencia de inmuebles y vehículos a gobiernos locales

La Cámara aprobó por unanimidad el proyecto del diputado Marcelo López que autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a donar una camioneta Ford Ranger a la Comuna Arroyo Corralito, departamento Paraná; mientras que dio media sanción, también por unanimidad, al proyecto referido a la donación de un inmueble a la Municipalidad de Crespo para la construcción del edificio de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Nº97 “La Cautiva”. En igual sentido, obtuvo media sanción por unanimidad el proyecto que autoriza la donación de un vehículo Volkswagen Bora a la Comuna Aldea Asunción, departamento Gualeguay.

Al Orden del Día de la próxima sesión

Finalmente, los expedientes Nº29.337, correspondiente al proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos, de autoría del Poder Ejecutivo, y Nº29.543, referido a donación de maquinarias y otros bienes de titularidad provincial del ex Frigorífico Aranguren a la Municipalidad de Aranguren, pasaron con preferencia al orden del día de la próxima sesión, con o sin despacho de comisión.

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