Prevenir también es cuidar

El Foro de Seguridad Ciudadana de San José, junto a la Jefatura Departamental Colón, invita a los prestadores turísticos de la región a participar de una jornada de prevención y concientización sobre ciberdelitos y estafas virtuales.

En un contexto donde gran parte de las gestiones y comunicaciones se realizan de manera digital, conocer los riesgos y contar con herramientas para prevenirlos es fundamental para proteger nuestros emprendimientos, nuestra información y la de quienes nos visitan.

La jornada se realizará el miércoles 30 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala de Sesiones “Alejo Peyret” del Honorable Concejo Deliberante, cito en Sarmiento y Centenario.

Una propuesta para informarse, compartir experiencias y hacer entre todos una comunidad más segura.

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