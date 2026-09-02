Recuperan elementos sustraídos de una obra en construcción

En el marco de una investigación iniciada a raíz de la sustracción de herramientas y elementos de pesca desde una obra en construcción, personal policial realizó distintas tareas investigativas que permitieron localizar una de las cañas sustraídas.

Las averiguaciones condujeron hasta un domicilio ubicado en inmediaciones de Pasaje Público N° 379 de la ciudad, donde se logró recuperar una caña de pesca marca Shimano junto a su reel, elemento que fue formalmente secuestrado.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispusieron las diligencias correspondientes y la posterior restitución del elemento a su propietario, continuándose con la investigación para determinar la procedencia de los demás objetos sustraídos.

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