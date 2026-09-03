Balance Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano de Feliciano 2026 dejó 794 millones de pesos en movimientos

Durante la mañana de este jueves, el intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recibió del Honorable Concejo Deliberante la aprobación por unanimidad del Balance presentado por el 2026.

Además se han recibido también en el informe, sugerencias por parte de la revisoras de cuentas, que deben ser tenidas en cuenta para mejorar la exposición de los resultados.

En términos generales se movieron entre entradas y salidas de dinero $ 794 millones de pesos, lo cual exige la máxima responsabilidad y transparencia.

«Felicito a todos los que, con mucho compromiso y responsabilidad, han logrado gestionar nuestra fiesta», manifestó al respecto Arévalo.

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