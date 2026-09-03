Colello: «Frigerio siempre estuvo convencido de que el camino era el diálogo y la diplomacia»

Desde el Gobierno de Entre Ríos destacaron el resultado de las gestiones para evitar la instalación de la planta de hidrógeno frente a Colón. «El gobernador encabezó personalmente las conversaciones con el convencimiento de que el camino era el diálogo», afirmó Mauricio Colello.

El gobierno de Entre Ríos recibió con satisfacción la decisión de relocalizar en Uruguay el proyecto de planta de hidrógeno que originalmente estaba previsto frente a la ciudad de Colón, al considerar que se trata de una decisión que permite preservar el perfil turístico de una de las ciudades más importantes de la provincia.

«El gobernador encabezó personalmente las conversaciones para evitar que esto suceda y lo hizo con el convencimiento de que el camino era la diplomacia, que el camino era el diálogo», destacó el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, al ser consultado sobre el tema durante una conferencia de prensa.

Colello remarcó que desde el inicio de la gestión se había advertido el impacto que podía generar la instalación de la planta en el lugar previsto originalmente. «Desde el día número uno sabíamos la importancia que tenía para la ciudad de Colón, una ciudad esencialmente turística, uno de los destinos más apreciados de la provincia para los turistas que nos visitan, y sabíamos perfectamente el impacto negativo que iba a tener la instalación de la planta en donde se había pensado originalmente», señaló.

En ese sentido, sostuvo que la decisión de avanzar a través del diálogo con las autoridades uruguayas permitió encauzar el planteo de la provincia por la vía diplomática. «Siempre tuvimos la confianza y la convicción de que eso iba a traer buenos resultados», afirmó.

El funcionario valoró especialmente el trabajo llevado adelante por el gobernador Rogelio Frigerio y señaló que «por suerte, el tiempo, el trabajo y la diplomacia que llevó el gobernador de forma personal trajeron resultados positivos».

«Logramos lo que queríamos todos los entrerrianos y, en particular, los vecinos de Colón, que era evitar que la planta se instale donde se iba a instalar, con todos los efectos negativos que iba a traer para la ciudad», concluyó Colello.

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