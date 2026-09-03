Competición Especial Entrerriana va a Concordia por una fecha determinante

La categoría espectáculo llega a la sexta fecha del Campeonato Río Uruguay Seguros 2026 en el trazado de la capital del citrus.

Con cuatro categorías animando el espectáculo y seis divisionales en pista. se espera un gran marco de público para disfrutar la fiesta de este espectáculo binacional.

Clase 1

El correntino, Marco Risso corre cerca de casa. Será otro empujón para seguir sumando puntos grandes aspirando al campeonato que lo tiene como firme puntero. El último ganador es Nicolás Barreto; el actual campeón.

Habrá que tener en cuenta la actuación de los perseguidores más firmes del campeonato: Victorio Herbel, Guillermo Suarez y Mariano Marozzini (Renault Gordini).

Clase 2

Nada está dicho en la clase intermedia; seis son los pilotos que pueden irse de Concordia con la punta del campeonato. Lógicamente esta lucha se ve reflejada en pista, por lo que la presión cae sobre Marcos Bonasegla quien sostiene por solo tres puntos la cima de la tabla. De local buscarán ser protagonistas Mario Mousques y Jonatan Olivieri.

Clase 3

La más multimarca de la provincia puede tener otro episodio clave. Por un lado Facundo Tamay líder del certamen con buenos puntos pero con la obligación de ganar una carrera. Esteban Benitez actual campeón, es escolta.

El único en duplicar victoria, y último ganador es Sebastián Elola que parece haber encontrado un gran rendimiento en su VW UP será otro a tener en cuenta.

El evento se trasmitirá en vivo por radios y TV de la provincia y el canal de Youtube Competición Especial Entrerriana.

Los ingresos son sumamente accesibles para disfrutar los tres días pagando por única vez en la entrada del circuito.

Entrada General $10.000 (Piloto no paga)

Jubilados $5.000

Menores $5.000

Vehículo $5.000

Motorhome $60.000

www.discofm.com.ar