Detienen una persona tras una orden judicial

En horas de la mañana de este jueves, personal de la Sección Comando Radioeléctrico dependiente de Jefatura Departamental Colón dio cumplimiento a un oficio emanado del Juzgado de Garantías de Colón, en el marco de una causa judicial por el supuesto delito de amenazas.

En este contexto, los efectivos localizaron y procedieron a la detención de un hombre de 36 años, quien se encontraba en inmediaciones de Boulevard González y calle Evita.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso su inmediato traslado y alojamiento en sede policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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