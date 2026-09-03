Extraditado desde Uruguay por tentativa de homicidio en Colón quedó alojado en la Alcaldía Departamental

En horas de la tarde de este jueves, y en cumplimiento de un Oficio emanado desde el Juzgado de Garantías de Colón, se concretó el traslado y recepción de un hombre extraditado desde la República Oriental del Uruguay, en el marco de una causa judicial por Tentativa de Homicidio ocurrida en la ciudad de Colón a mediados del mes de Mayo del corriente año.



El procedimiento fue llevado a cabo por una comisión de Gendarmería Nacional Argentina – Seccional Colón, que efectuó el traslado desde el Centro de Fronteras hasta la Jefatura Departamental de Policía.



Cumplidas las diligencias de rigor, el detenido quedó alojado en la Alcaidía de dicha Seccional, a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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