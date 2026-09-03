Instancia departamental de Atletismo Adaptado en San José

Este miércoles 2 de septiembre, el Polideportivo Municipal de San José fue escenario de la instancia departamental de Atletismo Adaptado de los Juegos Provinciales Entrerrianos, que reunió a jóvenes de distintas instituciones del departamento.

Durante la jornada se desarrollaron diversas pruebas atléticas, en un encuentro que permitió compartir una mañana de deporte, participación, inclusión y compañerismo.

Participaron delegaciones de la ciudad de Colón, la Escuela de Educación Integral Nº 30, el Taller de Deporte Adaptado de San José, el Instituto Comercial San José D-46 y la Escuela Secundaria de Colonia San José.

Desde la Municipalidad de San José se felicita a cada uno de los jóvenes que participaron y se destaca el acompañamiento de docentes, profesores y familias que hicieron posible esta jornada.

Se continúa promoviendo espacios donde el deporte sea una herramienta para fortalecer la autonomía, la participación y la convivencia plena.

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