Uruguay anunció oficialmente la relocalización de HIF Global, un logro histórico para Colón

El Intendente José Luis Walser celebró las declaraciones del canciller uruguayo y destacó el trabajo conjunto con la comunidad y el gobernador y el camino diplomático para su concreción.

En lo que representa un giro histórico para la región y un hito en la diplomacia ambiental, el intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser celebró que la Cancillería de la República Oriental del Uruguay confirmó la relocalización del proyecto industrial de la empresa HIF Global.

La megaplanta de e-combustibles, que originalmente se planificaba construir frente a las playas de la localidad entrerriana, será emplazada en una nueva ubicación geográfica para preservar el ecosistema compartido del río Uruguay y garantizar la sustentabilidad de la zona.

Este logro es el resultado directo de intensas gestiones políticas, una firme movilización socioambiental y una agenda de trabajo institucional liderada por el gobierno local de Colón, encabezada por el intendente José Luis Walser junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio con el respaldo activo Cancillería Argentina. Las mesas de trabajo con legisladores y los viajes institucionales a Montevideo abrieron una vía de diálogo maduro con el gobierno uruguayo, evitando la reactivación de un viejo conflicto binacional y sentando un precedente de cooperación fronteriza.

«Lo logramos, Colón, El esfuerzo valió la pena y nuestra voz se escuchó con fuerza», celebró con entusiasmo el intendente José Luis Walser tras conocerse la resolución internacional. El mandatario calificó la jornada como «un día histórico para nuestra comunidad» y enfatizó el valor de la participación ciudadana en el proceso: «Esta es una victoria de todos los que nos plantamos firmes desde el primer minuto. Nos movilizamos para defender nuestro río Uruguay y nuestro entorno. Demostramos lo que se puede lograr cuando una comunidad se une con convicción. Dijimos con claridad que no íbamos a permitir otra Botnia frente a nuestras costas».

Asimismo, el jefe comunal destacó que el éxito de las negociaciones radica en los canales institucionales formales y no en la disputa social. «Las reuniones con legisladores en Colón y viajes a Montevideo con el Gobernador dieron su fruto. Este logro no es fruto de la confrontación, sino del respeto mutuo entre dos pueblos hermanos. Quiero destacar y agradecer el enorme trabajo institucional y los canales diplomáticos que abrieron nuestras autoridades provinciales y nacionales», puntualizó.

Finalmente, Walser remarcó la importancia de equilibrar la agenda económica con la protección del hábitat costero que sustenta el turismo y la vida de la región.

«Gracias a un diálogo constructivo y maduro con el gobierno uruguayo, se demostró que es posible proteger el desarrollo productivo de la región sin descuidar el bienestar y el entorno de las comunidades vecinas. El río Uruguay nos une, y su futuro sigue siendo protegido. Gracias a todos los que forman parte de esta lucha. Nuestra casa se defiende», concluyó.

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