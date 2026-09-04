San José vuelve a apostar por “El Verano Más Largo de Entre Ríos”

𝐋𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐨́ 𝐬𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟐𝟎𝟐𝟕, 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨, 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐞́𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝐲 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐮𝐫𝐢́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢́𝐨.

El intendente de San José, Gustavo Bastian, junto a la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo, Presidente de la Cámara de Turismo Juan Acedo, Presidente de PRESTURI Daniel Diz, anunciaron la propuesta de la ciudad para la temporada estival 2026-2027, que tendrá como eje la reedición de la campaña “El Verano Más Largo de Entre Ríos”, una iniciativa que busca extender la temporada turística desde el 10 de octubre hasta Semana Santa y, especialmente, llevar el verano a cada rincón de la ciudad.

La propuesta incorpora este año los “Puntos Verano”, espacios destinados a refrescarse, encontrarse, compartir y disfrutar durante los días de calor, tanto para quienes visitan San José como para los propios vecinos.

“Queremos que este verano se viva en toda la ciudad. Que cada espacio público y cada atractivo pueda convertirse en un lugar de encuentro y disfrute”, señaló el intendente Gustavo Bastian durante la presentación.

Una recuperación histórica en la zona alta del Balneario

Uno de los principales anuncios es la recuperación y puesta en valor de un predio municipal de 13.000 metros cuadrados, ubicado en la zona alta del Balneario San José, que cuenta con SUM, pileta y espacios destinados a un paseo comercial y gastronómico.

El inmueble, propiedad del Municipio, había sido concesionado por diez años en 2012 a una empresa en formación denominada LFB Logistics SRL. Tras el abandono del predio en 2017, el espacio sufrió un marcado proceso de deterioro y permaneció durante años sin una utilización acorde a su ubicación estratégica.

Con una importante inversión municipal, el Estado local recupera este espacio y lo incorpora a la propuesta turística de la temporada.

La recuperación se vincula también con el escenario que plantea una temporada marcada por un río alto asociado al fenómeno de El Niño, pero la decisión trasciende la coyuntura: el nuevo espacio constituye una apuesta por ampliar y diversificar la oferta de servicios en un punto estratégico ubicado entre Termas San José y el Balneario San José, sector que concentra aproximadamente el 65% de las plazas turísticas de la ciudad.

Durante esta temporada, el nuevo sector mantendrá el esquema de valores de ingreso y explotación de servicios que se venía aplicando en el Balneario Municipal, manteniendo el acceso gratuito para residentes.

Cinco Puntos Verano para disfrutar San José

El nuevo espacio será uno de los cinco Puntos Verano que el Municipio dispondrá durante la temporada para generar alternativas de recreación y propuestas refrescantes.

La propuesta estará integrada por:

Nuevo sector de la zona alta del Balneario San José.

Parque Acuático de Termas San José.

Parque Acuático Laguna Azul.

Polideportivo Municipal, con pileta libre sábados y domingos.

Recreo Municipal, con espacio destinado especialmente para los jóvenes.

El objetivo es que estos espacios funcionen como una red de propuestas que permitan distribuir el movimiento turístico y ofrecer alternativas durante los días de altas temperaturas, complementando los tradicionales atractivos vinculados al río y las termas.

Una agenda de miércoles a domingo

La temporada también tendrá como protagonista una agenda de actividades que comenzará en octubre con el SanjoTur, una muestra de todos los atractivos de la ciudad en Termas San José, y que se desarrollará progresivamente de miércoles a domingos con propuestas gratuitas en distintos puntos de San José.

La programación buscará fortalecer los espacios de encuentro para la comunidad y los visitantes, incorporando nuevas propuestas vinculadas a productores locales ,la historia, la cultura, la trasnoche en calle Centenario y actividades que ya forman parte de la identidad de la ciudad, como Los Callejeros, El Paseito y El Recreo No Duerme.

A esta agenda se sumarán grandes eventos que forman parte del calendario turístico y cultural de San José, entre ellos el Festival del Pollo al Disco, el Motoencuentro, los tradicionales Corsos Sanjosesinos, la Vendimia en la Colonia y la esperada Fiesta Provincial del Campamentista, que tendrá lugar los días 9 y 10 de enero de 2027.

Hay verano en San José

Con esta propuesta, San José vuelve a apostar por un verano extendido y por una mirada que busca demostrar que la ciudad es mucho más que río.

Con más de 20 atractivos turísticos en San José y más de 70 propuestas en la microrregión, la ciudad se encuentra estratégicamente ubicada cerca de los principales centros urbanos del pais y cuenta unas 3.000 plazas de alojamiento, preparadas para recibir a los visitantes con servicios y alternativas para diferentes presupuestos y necesidades.

Pero el principal diferencial sigue siendo su gente. San José tiene una manera propia de recibir, de compartir y de hacer sentir a quienes llegan como parte de la comunidad, convirtiendo la hospitalidad en uno de sus principales atributos.

“Queremos que quienes nos visiten encuentren mucho para hacer, pero también que encuentren algo que es difícil de construir: buenos anfitriones, experiencias auténticas y una ciudad que está preparada para recibirlos”, destacaron desde el Municipio.

Así, bajo el concepto “El Verano Más Largo de Entre Ríos”, San José se prepara para una temporada de 170 días para descubrir, disfrutar, encontrarse y vivir experiencias inolvidables.

Porque este verano, la invitación es a quedarse un poco más, recorrer un poco más y descubrir que “hay verano en San José”.

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