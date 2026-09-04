Un camión colisionó contra la cabecera del puente Santa Rosa

En horas de la noche de este jueves, personal policial de Comisaría Villa Elisa intervino en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Provincial Nº 130 al km 48, específicamente a la altura del Puente Santa Rosa, donde, por causas que se tratan de establecer, un camión marca Scania con acoplado, perteneciente a una empresa de transporte de Villa Elisa, que circulaba en sentido Sur a Norte, colisionó contra la cabecera del viaducto, perdiendo posteriormente el control del rodado y quedando atravesado sobre ambas manos de circulación.

El conductor de 31 años, fue trasladado preventivamente al nosocomio local, donde se constató que no presentaba lesiones, continuándose con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

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