Con Santiago del Estero y Entre Ríos ya son 10 la provincias que declararon de interés legislativo la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles del RENATRE

La Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) fue declarada de interés legislativo, social y productivo por la Cámara de Diputados de Santiago del Estero y de interés legislativo provincial por la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

En Santiago del Estero, la Cámara de Diputados aprobó la Declaración Nº 401, con fecha 18 de agosto de 2026. El reconocimiento fue recibido por el delegado provincial del RENATRE, Oscar Chazarreta, junto a su equipo de trabajo y al delegado provincial de UATRE, Marcos Barrera. El proyecto fue presentado por los diputados Martín Díaz Achával y José Navarro, quienes destacaron el aporte de la certificación a la promoción del trabajo decente, la formalización del empleo rural, las relaciones laborales y el desarrollo sostenible del sector agropecuario.

“Esta certificación reafirma el compromiso del RENATRE con el trabajo decente y las buenas prácticas laborales en el ámbito rural”, destacó Chazarreta, quien valoró el reconocimiento como un respaldo al trabajo que el organismo desarrolla en el sector.

Del encuentro también participaron los diputados Graciela Luna de Japaze, Juan Manuel Beltramino, Cecilia Valdez, Victoria Lorenzo, Patricia Bertini, Silvia Borlone y Anabela Ríos, del Frente Encuentro Cívico, junto a otros integrantes del bloque.

En Entre Ríos, la Cámara de Senadores declaró el 19 de agosto de Interés Legislativo Provincial la Certificación de PLS mediante el Expediente 15.760, que contó con el acompañamiento del legislador Jaime Pedro Benedetti y su equipo de trabajo.

La PLS es una certificación anual, voluntaria y gratuita que reconoce a los establecimientos registrados ante el RENATRE que acreditan el cumplimiento de la normativa laboral y el compromiso con el trabajo registrado, la seguridad y salud laboral, la capacitación, la libertad sindical y la prevención del trabajo infantil y de toda forma de explotación laboral.

Los reconocimientos otorgados por ambas cámaras legislativas se suman a las declaraciones de interés recibidas por la PLS en Jujuy, Chaco, Santa Fe, Tierra del Fuego, San Luis, Corrientes, Mendoza y Neuquén. Todas destacan su aporte al desarrollo sostenible de la actividad agropecuaria y el cumplimiento de las leyes laborales.

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